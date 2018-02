Facebook

Reinhold Latraner (re.) arbeitet für die Dachstein Gletscherbahn © kk

Anziehen „wie ein Eskimo“: Reinhold Latraner, angestellt bei der Dachstein Gletscherbahn, nimmt die Kälte locker. Und das, obwohl das Thermometer Montagfrüh auf 2700 Metern mit minus 29 Grad aufwarten konnte, „dazu kommt der Wind, der macht’s richtig knackig“.

Die anfallenden Arbeiten werden an solchen Tagen – soweit möglich – in der Bergstation erledigt, „gibt es draußen was zu tun, muss ich halt raus“, sagt der 53-Jährige, der unter anderem für die Instandhaltung der Anlagen zuständig ist. Dazu zieht man sich „dann eben an wie ein Eskimo, mit Schneemacheranzug und dicken Handschuhen“, lacht er.