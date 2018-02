Kater Ramses von Baum gerettet

Nach einem Aufenthalt in der Tierklinik flüchtete Kater Ramses in Hofstätten auf einen Baum. Die Feuerwehr Pöllau bei Gleisdorf eilte zu Hilfe und rettete das Tier.

Kameraden der Feuerwehr Hofstätten auf der Jagd nach Kater Ramses © FF Hofstätten

Kater Ramses war am Samstag mit seinen Besitzern aus dem Bezirk Graz Umgebung in der Tierklinik Gleisdorf Süd in Pirching (Gemeinde Hofstätten an der Raab). Auf dem Weg nach Hause kam er aus dem Katzenkisterl aus und flüchtete auf einen Baum.