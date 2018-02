Auch an diesem Wochenende gab es im Bezirk Weiz wieder einige Ausrutscher auf den glatten Straßen. In Oberfeistritz rutschte ein Pkw in die Lärmschutzwand, Unfälle gab es auch in Birkfeld und Rettenegg.

Der Pkw landete mit dem Heck in der Lärmschutzwand © FF Oberfeistritz

Die Einsatzkräfte im Bezirk Weiz hatten schon in den vergangenen Tagen und Wochen wegen der winterlichen Straßenverhältnisse einiges zu tun. Einige Ausrutscher gab es auch an diesem Wochenende, es blieb jeweils bei Sachschäden. Am Samstag um 6.30 Uhr in der Früh kam eine Pkw-Lenkerin auf der B72 in Fahrtrichtung Weiz bei der Ausfahrt Anger Süd ins Schleudern und krachte mit dem Heck voraus in die angrenzende Lärmschutzwand. Der Pkw und die Lärmschutzwand wurden beschädigt, die Lenkerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr Oberfeistritz kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.