Die Feuerwehren Nitscha und Gleisdorf waren im Einsatz © FF Gleisdorf

Die Feuerwehren Nitscha und Gleisdorf wurden am Sonntag kurz nach 20 Uhr zu einem Heizraumbrand in den Ortsteil Kaltenbrunn alarmiert. Als die Feuerwehrleute (insgesamt 21 Kräfte) am Brandort eintrafen, befanden sich die beiden Bewohner (56 und 79 Jahre alt) noch im Haus.