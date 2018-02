In den nächsten Tagen erwartet uns auch in der Oststeiermark arktische Kälte. Wie halten Sie es, wenn es draußen bitterkalt ist?

© detailblick-foto - Fotolia

In einigen Landesteilen fällt auch am Freitag noch Schnee. Die Temperaturen liegen im ganzen Land unter dem Gefrierpunkt. So richtig kalt wird es aber ab Sonntag: Dann erreicht uns sibirische Kälte, da sind sogar im Grazer Raum in den Nächten bis zu minus 15 Grad, in Alpentälern sogar unter minus 20 Grad möglich.

Was werden Sie machen, damit ihnen nicht kalt wird? Nehmen Sie einfach an unserer Umfrage teil!

Was macht ihr, damit euch nicht kalt wird? Nicht vor die Türe gehen Anziehen wie ein Michelin-Männchen - Optik ist nicht wichtig, Hauptsache warm Immer in Bewegung bleiben - beim Warten in der Kälte drehe ich ein paar Runden, um warm zu bleiben Erst ein warmes Getränk heizt mir so richtig ein Warm rubbeln - entweder mach ich das selbst oder lasse rubbeln Ich muss nichts extra unternehmen - mir wird nicht kalt Poll erstellt mit Riddle.com