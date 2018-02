In Arndorf kam ein Lenker von der Fahrbahn ab und rutschte in den Bach.

In Arndorf kam ein Lenker von der Straße ab © FF Kühwiesen

Glück hatte ein Pkw-Lenker, der am Donnerstag am frühen Abend einer Gemeindestraße in Arndorf (Gemeinde St. Ruprecht/Raab) abkam. Er rutschte Richtung Bach, das Fahrzeug stoppte aber früh genug.