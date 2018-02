Der Lift des Schivereins Weiz auf dem Eibisberg (Gemeinde St. Kathrein am Offenegg) wird am Samstag und Sonntag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder in Betrieb gehen.

Zum ersten Mal seit drei Jahren kann man am kommenden Wochenende am Eibisberg wieder abfahren © Schiverein Weiz

"Das Warten hat sich gelohnt. Die Pisten am Eibisberg sind präpariert. Am kommenden Wochenende gibt es wieder Liftbetrieb am Eibisberg!", vermeldete der Schiverein Weiz mit Freude. Das Team um den neuen Obmann Andreas Mehlmauer hat die vergangenen Tage genützt, um die Pisten auf dem Hausberg der Weizer fahrbereit zu machen, am Samstag und am Sonntag wird zum ersten Mal seit Jänner 2015 der Lift wieder in Betrieb genommen.