Das Asia-Restaurant „Mr. Chen“ in Weiz wäre startbereit, hätte es genug Personal. Start Mitte März ist möglich.

Mitten am Hauptplatz eröffnet ein neues Lokal © Ulla Patz

Schon seit geraumer Zeit kündigt ein Transparent am Weizer Hauptplatz die Neueröffnung eines Asia-Lokals an. Was genau aber ist hier geplant und wann wird dieses Lokal eröffnet?