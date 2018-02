Hofstätten, Anger, St. Kathrein/O. Winter-Unfälle auf Sommeralm und Sommerberg

Im Bezirk Weiz kam es am Dienstag und Mittwoch zu zahlreichen Ausritten auf den schneebedeckten Straßen. Außer etwas Blechschaden ist gottlob nichts passiert.

Auf dem winterlichen Sommerberg rutschte dieser Pkw in den Straßengraben © FF Gleisdorf

Neben dem Unfall mit vier Fahrzeugen am Dienstagabend zwischen Gleisdorf und Laßnitzhöhe auf der A2 kam es im Bezirk Weiz noch zu zahlreichen weiteren Unfällen wegen der winterlichen Straßenverhältnisse. Auf dem Sommerberg (Gemeinde Hofstätten) zwischen Markt Hartmannsdorf und Gleisdorf kam ein Pkw am Dienstag um halb neun Uhr abends ins Schleudern und landete bei der Abzweigung Richtung Eichkögl im Straßengraben. Dem Lenker ist nichts passiert, am Pkw entstand leichter Blechschaden. Die Feuerwehr Gleisdorf barg das Fahrzeug mit dem Kran.