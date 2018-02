In St. Ruprecht an der Raab brach in einem Wohngebäude ein Brand aus. Die Feuerwehren St. Ruprecht und Kühwiesen waren nach wenigen Minuten an Ort und Stelle und konnten den Brand löschen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF St. Ruprecht/Raab

Am Dienstagnachmittag brachte in Unterfladnitz (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) in einem Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Bewohner konnten nichts gegen das Feuer ausrichten. Die nach nur wenigen Minuten eintreffenden Freiwilligen Feuerwehren St. Ruprecht und Kühwiesen mussten den Brand in einem Raum des Obergeschoßes mit schwerem Atemschutz bekämpfen, da das gesamte Gebäude stark verraucht war. Sie brachten das Feuer rasch unter Kontrolle bzw. löschten es.

"Die Bewohner hatten Glück, dass sie zu Hause gewesen sind. Sonst wäre das Gebäude wohl niedergebrannt", sagte Leon Christandl von der FF St. Ruprecht an der Raab nach dem erfolgreichen Einsatz. Die Brandursache sei derzeit noch nicht bekannt. Es könnte sich um einen elektrischen Ursache gehandelt haben.

Die Bewohner - zwei Jugendliche und ihre Mutter - mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz gebracht werden. Insgesamt standen 33 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie zwei Wagen des Roten Kreuzes im Einsatz.

Zimmerbrand: 33 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer FF St. Ruprecht/Raab FF St. Ruprecht/Raab FF St. Ruprecht/Raab FF St. Ruprecht/Raab FF St. Ruprecht/Raab FF St. Ruprecht/Raab 1/6