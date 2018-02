Auf der Teichalm fanden die Landesmeisterschaften der Polizei in den Disziplinen Ski Alpin und Ski Nordisch statt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Voller Einsatz bei den Landesmeisterschaften der Polizei auf der Teichalm © LPD Stmk/Jürgen Makowecz

Bei schönstem Wetter fanden am vergangenen Wochenende die Landesmeisterschaften der Polizei auf der Teichalm statt. In den Disziplinen Ski Alpin und Ski Nordisch traten zahlreiche Polizistinnen und Polizisten aus der Steiermark an. Heuer gab es mehr Bewerberinnen und Bewerber denn je. Organisiert wurden die Landesmeisterschaften von Gruppeninspektor Werner Lichtenegger der Polizeiinspektion Liezen.

Die Kategorie Herren Alpin Allgemeine Klasse (1988-2018) gewann Kai Schweiger (PI Stainach) vor Franz Peter Hasler (PI Zeltweg) und Jan Schweiger (PI Schladming). In der Kategorie Snowboard Herren setzte sich Hans Weikl von der PI St. Michael in der Obersteiermark durch, gefolgt von Franz Reithofer (LKA Stmk EB Raub) und Michael Weisl (PI Liezen).

Die Kategorie Damen Alpin Allgemeine Klasse (1982-2018) gewann Lena Thalmann (BZS Steiermark) vor Anita Weikl (PI Zeltweg) und Melanie Zaunschirm (PSV Graz).

Aber auch Sportler von Polizeiinspektionen aus dem Bezirk Weiz waren erfolgreich: Günther Kreimer (PI Anger) belegte in Herren Kombi Alpin AK2 den zweiten Platz. Christoph Ponsold (PI Passail) wurde in Herren Alpin (1978-1987) ebenfalls Zweiter.