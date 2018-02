Facebook

Das Rodelrennen in Nechnitz war lange Tradition und wurde heuer nach ein paar Jahren wieder veranstaltet © Christina Starchl

Um wahre Rodeltalente ausfindig zu machen, muss man zurzeit nicht nur um die halbe Erdkugel nach Südkorea blicken. Dass auch hier bei uns im Bezirk Weiz einige vielversprechende Rodler nur darauf warten, entdeckt zu werden, zeigte am Sonntag ein Rodelrennen auf der Nechnitz in Fladnitz an der Teichalm. Die Strecke präparierte der Motorrad- und Freizeitgestaltungsverein Stuhl-Gang aus Fladnitz.

Das Rennen startet mit den Kleinsten, den „Nichtschülern“, die sich unter den Jubelschreien ihrer Eltern auf ihre Bobs und Rodeln schwingen und bretterten mit beachtlichen Zeiten ins Ziel. Florian Windisch war Erster in dieser Kategorie und berichtet: „Ich hab sowieso extra trainiert vorher.“ Da ist so ein Sieg dann auch nicht die große Überraschung. Die Teilnehmer des Rodelrennens konnten im Einzel- oder Doppelsitzer antreten Foto © Christina Starchl

Weiter geht's mit den "Hauptschülern", die die guten Bedingungen ausnutzen und die Strecke, die großteils im Wald verläuft, herunter brausen. Nicole Trieb ist eine der schnellsten und landet in ihrer Altersklasse am Stockerl. „Wir waren immer schon gern rodeln und machen öfters bei Rodelrennen mit“, erzählt sie. Mit ihrem Papa Markus Trieb rast sie beim Doppelsitzer-Bewerb mit einer Superzeit von nur 1:02 Minuten ins Ziel. „So wenig bremsen wie möglich und einfach laufen lassen“, ist die Devise der beiden. Fast so wie bei ihren „Rodelkollegen“, die momentan in Pyeongchang mit Höchstleistungen glänzen. Phillip Harrer, Obmann der Stuhl-Gang, nahm auch selbst am Rennen teil: "Das tagelange Traktorfahren und Schnee schaufeln hat sich gelohnt. Die Strecke war perfekt präpariert und wir sind wie Fische im Wasser hinuntergeglitten." Die Teilnehmer nutzten die rund ein Kilometer lange und bestens präparierte Strecke aus Foto © Christina Starchl

Barbara Windisch ist die Schnellste der Damen und verrät ihr Erfolgsgeheimnis nach dem Sieg: „Ehrgeiz und Training. Ich bin die Strecke vorher fünfmal gefahren und hab natürlich die Rodel super hergerichtet, geschliffen und gewachselt.“ Einer, der besonders viel Möglichkeit zum Trainieren hatte, war Bernd Christandl - ihm gehört der Grund, auf dem das Rennen ausgetragen wurde. Er wird hinter Markus Trieb Zweitbester bei den Herren, was ihn auch ein bisserl ärgert. „Aber ich werde trainieren .“ Sein Trick? Lenken mit Händen und Füßen.

Leider muss trotz Sicherheitsvorkehrungen auch ein Unfall verzeichnet werden. Zum Glück geht es dem Verunglückten den Umständen entsprechend gut. Der zweite Durchgang wird allerdings nicht mehr durchgeführt.

Einen Ausklang findet das Rennen schließlich im Gasthof Frankenhof mit der offiziellen Siegerehrung.

