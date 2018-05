Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Vertreter der Landwirte fordern mehr heimische Lebensmittel in Großküchen und eine bessere Kennzeichnung. Es gibt bereits einige Vorreiter wie das Lehrlingsheim in Eibiswald oder die Fachschule Neudorf.

Marika Pichler, Gerald Holler, Grete Kirchleitner, Josef Fötsch und Roswitha Walch © Barbic

Woher kommen die Lebensmittel in unseren Kantinen, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Mensen, Schulen und Kindergärten? Diesem Thema gehen im Rahmen der „Woche der Landwirtschaft“ die heimischen Bauernvertreter nach. „Damit sich die Konsumenten für unsere hochwertigen Produkte entscheiden können, müssen diese erkennbar sein“, so Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer. „Das geht nur, wenn die Herkunft klar angegeben ist.“