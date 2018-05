Gegen Mitternacht dürfte in ein Wohnhaus in Leibnitz der Blitz eingeschlagen haben. Der Dachstuhl begann daraufhin zu brennen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Dachstuhl begann zu brennen © Stadtfeuerwehr Leibnitz

Zu einem Dachstuhlbrand am Seggauberg wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz in der Nacht auf Samstag alarmiert. Gegen Mitternacht dürfte in einem Wohnhaus ein Blitz eingeschlagen haben, woraufhin das Dach in Brand geriet. Der Besitzer des Anwesen bemerkte das Feuer und schlug Alarm. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude.