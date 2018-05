Facebook

Imposanter Blitz über Graz, eingefangen von Clemens Humeniuk © Humeniuk

Es sieht fast so aus, als seien die "Hundstage" vom August in den Mai gewandert: Seit Tagen ziehen heftige Gewitter über die Steiermark. Am Freitag rückte uns das unser Wetter bestimmende Italientief "Solveig" deutlich näher. Die Folge: "Es wird laufend sehr viel feucht-labile Luft in unsere Breiten geschaufelt, die eine gewisse Explosionsgefahr mit sich bringt", sagt Zamg-Meteorologe Albert Sudy.

Schon ab dem frühen Freitagnachmittag nahm ein massiver Gewitterkomplex über Kroatien und Slowenien von Südosten Kurs Richtung Steiermark und Kärnten. Um 16 Uhr hat die enorme Gewitterzelle große Teile der steirischen Südgrenze erfasst - zunächst mit starken Regengüssen. Die Gewitter zogen weiter Richtung Koralpe, Packalpe und oberes Murtal.

Kurz nach 19 Uhr warnten die Betreiber der Facebookseite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" vor einer "Superzelle":

"Aus dem Grenzbereich bei Spielfeld wurde uns schon von Hagelniederschlag berichtet", sagte Alexander Podesser von der Zamg um 18 Uhr. Auch Flugzeuge der Hagelabwehr waren Freitagabend im südsteirischen Grenzgebiet unterwegs.

"Die erste Tranche ist durch, aber es ist noch nicht ausgestanden", so Podesser am Abend. Von Slowenien kommen demnach auch Freitagnacht ständig weitere Gewitterzellen Richtung Steiermark, wie auch die folgende Blitzkarte zeigt.

Von Slowenien her ziehen Freitagabend laufend weitere Gewitter Richtung Steiermark, wie diese Blitzkarte von 17.30 Uhr zeigt Foto © de.blitzortung.org

"Der Süden und der Westen der Landes wird in der Nacht auf Samstag sicher einiges abbekommen, deshalb haben wir für diesen Bereich die zweithöchste Warnstufe ausgegeben", erklärt Podesser. In Slowenien war es zuvor schon zu Hagelniederschlag gekommen.

So ziehen die Gewitter Freitagabend:

Wo heute die Gefahr am höchsten ist

Generell, sagt der Meteorologe Sudy, sei bis Samstagfrüh vor allem Starkregen das Thema. "Es gibt Modelle, die für den Bereich Soboth und Deutschlandsberg bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter in nur drei Stunden vorhersagen."

Die Starkregen-Gefahr sei am höchsten im Bereich der steirischen Südgrenze zu Slowenien, in der Weststeiermark, sowie im Bereich der Niederen Tauern also vom oberen Murtal bis hinauf ins Ennstal.

"Der Nordosten der Steiermark dürfte diesmal am wenigsten abbekommen", so Sudy, "Gewitter sind aber auch hier möglich."

Regen in Leibnitz Freitagnachmittag

Das Niederschlagsmaximum wird in der ersten Nachthälfte erwartet.

Prognostizierte Regenmengen bis Samstagabend laut US-Modell Foto © kachelmannwetter.de

Stabilisierung am Sonntag

Auch am zunächst durchwegs sonnigen Samstag müsse man noch verbreitet mit Gewittern rechnen, ehe sich ab Sonntag endlich stabileres Frühsommerwetter einstellen dürfte.

Mehrere Zentimeter große Hagelschloße

Schon am Mittwoch läuteten heftige Gewitter mit rekordverdächtig vielen Blitzen eine turbulente Wetterphase ein - mit Starkregen, Sturmböen und Hagel im Südosten und Osten der Steiermark, und mehrere Zentimeter großen Hagelschloßen am Abend im Raum Radkersburg. Überflutungen und Vermurungen gab es in Unterlamm. Auch der Raum Fürstenfeld war betroffen.

Und am Donnerstag zogen schon gleich nach Mittag im Mürztal, der westlichen Obersteiermark und die ersten Gewitter auf. Später tauchte auch im Nordwesten von Graz eine Gewitterzelle auf - diese sollte die Landeshauptstadt jedoch nicht erreichen, sie zieht mit dem Südostwind Richtung Gleinalm ab. Gegen 17 Uhr entwickelte sich auch über der Koralpe ein weiteres Gewitter.

Doch im Endeffekt waren es am Donnerstag "normale gewitter mit kräftigen Regengüssen. Nichts Extremes", wie Zamg-Meteorologe Christian Pehsl sagt.

Hohe Schäden südlich der steirischen Grenze

Am Mittwoch indes hat sich knapp südlich der südsteirischen Grenze laut Pehsl "eine massive Gewitterzelle gebildet, die hier punktuell mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter und größere Hagelschäden gebracht hat". Dies war auch die Gewitterzelle, die es in Bad Radkersburg hageln ließ. "Aber wenn die Zelle 20 Kilometer nördlich zum Stehen gekommen wäre, wären die Schäden in der Südoststeiermark deutlich höher ausgefallen."

Hagelvideo von Mittwochabend in Bad Radkersburg:

Wie stark die Sturmböen während des Gewitters am Mittwoch geworden sind, sieht man am Video, das Ernestine Pölzler auf der Facebook-Seite "Aktuelle Wetterwarnungen" gepostet hat: