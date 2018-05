Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Küchenbrand in Gleinstätten (Foto Sujet) © (c) Arto - Fotolia (Rudyanto Wijaya)

Küchenbrand am späten Donnerstagabend in Gleinstätten. Gegen 23 Uhr brach im dritten Stock eines Mehrparteienhauses ein Feuer aus. Ausgelöst wurde dieses durch einen 19-Jährigen. Er bereitete sich auf dem E-Herd eine Mahlzeit zu. Allerdings ging er unterdessen in das Wohnzimmer.