Ab heute lädt die Schlossherrin Alice Stori Liechtenstein zur dritten Designausstellung in das Schloss Hollenegg. Ein Besuch ist ein besonderes Erlebnis.

Das Schloss Hollenegg öffnet seine Tore © Wieser

Es ist schon eine Tradition: Zum dritten Mal öffnet heute Alice Stori Liechtenstein das altehrwürdige Schloss Hollenegg für eine internationale Designausstellung. Das Thema: „Legacy“, zu Deutsch „Erbe“, „Hinterlassenschaft“ oder „Nachlass“.

Die Schlossherrin, die in Mailand und Barcelona Design studiert hatte und Vortragende an der Fachhochschule in Graz ist, lud 19 Designer bzw. Studios dazu ein, ihre Werke zu präsentieren. Die Vorgabe: Die Stücke müssen einen Bezug zur knapp 900 Jahre alten Geschichte des Schlosses haben.

