Die Landesfeuerwehrschule in Lebring wurde um fünf Millionen Euro modernisiert. Wir schlüpften selbst in den Schutzanzug und griffen beim Lokalaugenschein zum schweren Werkzeug.

Heißausbildung: Da muss jeder Atemschutzträger einmal ran © LFV/Franz Fink

Mit einem lauten „Klack“ verabschiedet sich die Beifahrertür von der Karosserie. Während das Rettungsgerät durch hydraulische Kraftübertragung sein Maul gierig aufreißt, lässt die Kraft in den Armen langsam nach. Immerhin 25 Kilo wiegt so ein Spreizer. Nur richtig in Position gebracht, entfaltet er auch seine im Ernstfall lebensrettende Wirkung. Als wäre es eine Sardinendose, wird das zum Blechknäuel deformierte Autowrack geöffnet.

„Technischer Lehrgang 1" steht in der Landesfeuerwehrschule Lebring heute auf dem Programm und der Redakteur darf sich selbst an der Menschenrettung mit Schere und Spreizer versuchen. Ein Auto hat sich um einen Baum gewickelt, der Fahrer ist eingeklemmt, rasches Handeln gefragt. „Der größte Feind ist die Zeit“, sagt Teamleiter Daniel Petrowitsch. Doch gehudelt wird im Übungsmodus nicht, es geht um den Lerneffekt, betont Petrowitsch. Deshalb unterbricht er das Szenario immer wieder mit taktischen Stopps, weist den Zugskommandanten auf das Lernziel und alternative Lösungsmöglichkeiten hin.

Jeder steirische Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau kommen zumindest einmal in ihrer Laufbahn nach Lebring, um in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule die Grundausbildung zu machen. Die meisten von ihnen kehren öfter zurück, um sich einsatzfit zu halten und sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren. „Wir haben mittlerweile 600 Veranstaltungen pro Jahr, davon 400 mit unseren Feuerwehren“, erzählt Schulleiter Gerhard Grain. Denn auch andere Einsatzorganisationen und das Bundesheer nutzen gerne die Infrastruktur auf dem riesigen Gelände an der Mur.

Schwarz-Weiß

Und die wurde jetzt kräftig modernisiert. Rund fünf Millionen Euro flossen in den Zubau, der jetzt unter anderem einen tiptop „Schwarz-Weiß-Bereich“ umfasst. Dort schlüpfen die Kursteilnehmer aus ihrer Straßenkleidung in die Schutzanzüge und wieder zurück, können diese reinigen und finden selbst moderne Sanitäranlagen vor. „Davor mussten sie sich in der Fahrzeughalle umziehen“, erinnert sich Grain ungern zurück. In speziell eingerichteten Werkstätten werden auch alle Atemschutzgeräte der steirischen Feuerwehren geprüft und gewartet, ebenso die rund 7000 Digitalfunkgeräte. Büro- und Besprechungsräume, das Archiv und das Bereichsfeuerwehrkommando Leibnitz haben ebenfalls im Neubau Platz. Eröffnet wird das Ganze am Freitag mit einem großen "Fest für Alle".

Das Fest Die offizielle Inbetriebnahme des Zubaus und den Florianitag feiert der Landesfeuerwehrverband am 4. Mai mit einem großen Fest am Gelände seiner Feuerwehr- und Zivilschutzschule.



Ab 9 Uhr gibt es ein spannendes Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene mit Vorführungen der Einsatzorganisationen, Ausstellungen, Musik und Führungen – bei jedem Wetter.



Info: www.festfüralle.at

Was den Schulleiter besonders freut: „Man spürt täglich, wie groß die Motivation der Kursteilnehmer ist.“ Schließlich opfern sie ihre Freizeit dafür, nehmen extra Urlaub. Heiß begehrt ist vor allem die Heißausbildung, die gibt es in dieser Form nur in der Feuerwehrschule. Jeder Atemschutzträger wird hier auf seine Feuerprobe gestellt, viele von ihnen waren zuvor noch nie so realitätsnah mit einem Brandgeschehen konfrontiert.

Nur kein Stress

In feuerfesten Containern wird dabei ein Wohnungsbrand simuliert, für das Inferno und Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius sorgen Gasbrenner, Holz und Stroh für dichten Qualm. „Da drinnen siehst du fast gar nichts, musst dich ständig am Boden entlang bewegen und die Flammen mit dem Hohlstrahlrohr mit möglichst wenig Löschwasser bekämpfen“, erklärt Teamleiter Christian Hermann die Anforderungen. Auch hier steht für die vierköpfigen Trupps der Lerneffekt im Vordergrund. „Es hat keinen Sinn, sie über ihre Grenzen hinauszuführen. Stress ist kein guter Lehrmeister“, merkt Hermann an. Knapp eine Stunde dauert eine Übungseinheit, dann wartet schon der nächste Löschtrupp.

Zahlen und Fakten 72 Personen sind in dem Komplex in Lebring-St. Margarethen beschäftigt. Auch der Landesfeuerwehrband und die Landesleitzentrale befinden sich dort. 25 Personen sind alleine in der Ausbildung tätig.



Im Jahr besuchen 14.500 Teilnehmer die Kurse, die an sechs Tagen in der Woche stattfinden.

35.000 Mahlzeiten werden jährlich in der Kantine ausgegeben. Die Lebensmittel werden in der Steiermark eingekauft.

1973 wurde die Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring eröffnet, damals galt sie als Vorzeigeprojekt im deutschsprachigen Raum. Und verstecken braucht sich die Einrichtung auch heute nicht. Erst recht nicht nach dem Umbau.

