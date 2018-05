Facebook

Die Ehrenamtlichen der Berg- und Naturwacht beim Errichten des Krötenzaunes. Ein Teil davon wurde nun gestohlen © Berg- und Naturwacht

Was manche Leute offenbar so alles brauchen können: So wurde vor einigen Tagen in der Weststeiermark sogar ein Krötenzaun gestohlen. Rund 100 Meter lang, etwa 60 Zentimeter hoch ist das Diebesgut, das über Nacht abhanden kam. Entwendet wurde der Zaun an der Landesstraße zwischen Pitschgau und Wies. Die Berg- und Naturwacht Eibiswald erstattete daraufhin Anzeige am örtlichen Polizeiposten.



„Plötzlich war der Zaun weg“, wundert und ärgert sich Josef Kremser, Ortsstelleneinsatzleiter aus Eibiswald. Der Krötenzaun kostete rund 300 Euro. Rechnet man die Zeit für das Aufstellen des Zaunes hinzu – zehn Personen waren im Einsatz – kommt man laut Kremser auf einen Schaden von etwa 600 Euro. Dieser Wert wurde auch bei der Polizei zu Protokoll gegeben.



Kremser hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: „Vielleicht fällt es ja auf, wenn jemand plötzlich einen Krötenzaun irgendwo aufstellt.“ An einen Lausbubenstreich glaubt er nicht. Vielmehr sei es möglich, dass die Kunststoffbahn, die heuer übrigens zum ersten Mal im Einsatz war, bewusst entwendet wurde.



Auf die Tierwelt hat der Diebstahl aber laut Kremser keine Auswirkungen. Die Krötenwanderung sei zum Zeitpunkt des Diebstahles bereits vorbei gewesen. Zuvor hatten die ehrenamtlichen Helfer der Berg- und Naturwacht alle Hände voll zu tun. Sie hatten in dem Abschnitt an der Landesstraße einen insgesamt 550 Meter langen Krötenzaun errichtet. In Summe wurden so laut Kremser knapp 1500 Kröten am Überqueren der Straße gehindert. Die Tiere wurden von den Freiwilligen über die Straße getragen und so vor dem Überfahren gerettet.