Sommer!Jetzt sperren die ersten Bäder auf

Mit 1. Mai öffnen viele Freibäder in der Region heuer erstmals ihre Pforten. Für Badehungrige und Sonnenanbeter wird das Warten somit schon bald ein Ende haben.

Auch das Hietlbad Deutschlandsberg öffnet bald wieder seine Pforten © Thomas Wieser

Die ersten Sommertage haben wir heuer bereits schwitzend hinter uns gebracht. Kein Wunder, dass viele Badenixen und Wassermänner es kaum noch erwarten können, sich endlich in die kühlen Fluten der zahlreichen Freibäder und Badeseen in der Region zu stürzen.

Mancherorts ist das schon jetzt möglich. Das Sulmbad Steinerne Wehr etwa hat die ersten Sonnenhungrigen aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen bereits vor drei Wochen erstmals eingelassen, wie Betreiber Franz Pratter bestätigt. „Auch die Küche hat bei uns bereits geöffnet.“ Übrigens sind in der Steinernen Wehr auch Hunde willkommen – für zwei Euro Eintritt pro Tag.

Am 1. Mai sperren die ersten Freibäder wie das Gamsbad Bad Gams und der Naturbadesee Gleinstätten auf und läuten somit offiziell die Badesaison ein. Weitere Bäder starten im Laufe des Monats Mai in die Saison: Das Freibad Stainz (5. Mai), das Erlebnisbad Frauental (10. Mai, bei entsprechend schönem Wetter schon am 5. Mai), das Freibad Leutschach (10. Mai), das Hietlbad Deutschlandsberg und das Erlebnisbad Eibiswald (je Mitte Mai).

Auch der Badesee Wildon sperrt offiziell mit 15. Mai auf. Zugänglich ist das Gelände aber schon jetzt. „Der Eintritt wird die ganze Saison über frei sein“, bestätigt Pächter Mario Hödlmoser. „Außer, See und Gelände werden nicht sauber gehalten – dann müssten wir wieder Eintritt verlangen.“ Neu ist beim Badesee die Seepromenade, die um 250.000 Euro hergerichtet wurde. „Das Gelände wurde außerdem transparent gemacht und ausgelichtet“, wie Hödlmoser bestätigt.

Voraussichtlich zu Pfingsten werden das Freibad Ehrenhausen und das Bergbad Retznei ihre Pforten für Badewütige öffnen. „Vorher hat das noch keinen Sinn“, heißt es dort.

Unterschiedlich sind die Eintrittspreise in der Region. Vom freien Eintritt bis hin zum Tagesticket für Erwachsene um fünf Euro (Erlebnisbad Eibiswald) reicht die Palette. Kinder müssen für einen Tageseintritt bis zu 3,10 Euro zahlen (Erlebnisbad Frauental).

Von der Badesaison erhoffen sich die Pächter und Betreiber das Beste. Doch ein bisschen Aberglaube darf auch hier mitspielen. „Ich betreibe seit 16 Jahren Bäder“, sagt Gamsbad-Pächter Josef Grinschgl. „Bei uns heißt es: Wenn man im Wintermantel das Bad putzt, dann wird’s ein schöner Sommer. Heuer haben wir das Bad in der Badehose geputzt, da hoffe ich, dass dann nicht das Gegenteil eintritt.“

