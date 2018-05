Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Aus einer Lagerhalle in Groß St. Florian stahlen unbekannte Täter mehrere Bronzefiguren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Insgesamt 29 Bronzestatuen wurden zum Diebesgut, darunter auch die Figuren "Ganesha", "Teufel" und "Frau mit Schnauzer" © KK

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in die Lagerhalle der Firma Hepa in Groß St. Florian ein und stahlen mehrere Bronzefiguren im Wert von mehreren tausend Euro.

