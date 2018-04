Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Vom 2. bis 9. Mai geht in den Bezirken Deutschlandsberg, Voitsberg und Leibnitz die 5. Kindersicherheitswoche in Szene.

Vom 2. bis 9. Mai steht die Südweststeiermark wieder im Zeichen der Kindersicherheit © KK

Sabine Distl von „Große schützen Kleine“ ist schon gespannt auf die 5. Kindersicherheitswoche in der KinderSicheren SüdWestSteiermark. Einerseits, weil wieder ganz viele interessante Beiträge geplant sind. Und andererseits, weil die Veranstaltung im Vorjahr ein unglaublicher Erfolg war. „Damals haben wir mit 262 Maßnahmen in allen 59 Gemeinden der Bezirke Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg über 21.000 Menschen erreicht. Das heißt, dass die Latte extrem hoch liegt. Aber wir sind ehrgeizig, weil es um eine extrem wichtige Sache geht“, so Distl.

