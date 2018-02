Facebook

Teilen sich Platz eins in der Steiermark: Weinbank und T.O.M. im Pfarrhof © Kleine Zeitung/Eder, Hoffmann

Die souveräne Nummer eins bei den "Falstaff"-Testern ist auch heuer wieder das "Steirereck". Das Haus im Wiener Stadtpark von Heinz und Birgit Reitbauer wurde erneut am höchsten bewertet - und zwar gleich mit der Maximalwertung von 100 Punkten. "Was auf den ersten Blick sehr vertraut und somit unspektakulär erscheint, ist ein Teil des Phänomens: die Kontinuität der Superlative. Es ist schon schwer genug, sich gegen alle anderen zu behaupten, um ein- oder sogar zweimal zum Sieger gekürt zu werden. Doch immer wieder aufs Neue und ohne Unterbrechung gegen eine starke Konkurrenz zu gewinnen, das ist eine einzigartige Glanzleistung", ist die Falstaff-Redaktion beeindruckt.

Der Landessieg in der Steiermark geht zum wiederholten Male an den "T.O.M. Pfarrhof" mit 97 Punkten. Tom und Katarina Riederer müssen sich Platz eins heuer jedoch teilen: Mit Gerhard Fuchs und Christian Zach und deren "Weinbank" in Ehrenhausen.

Platz zwei belegt Johannes Marterer mit dem "Steirerschlössl" in Zeltweg, das sich von 95 auf 96 Punkte weiter verbessern kontte. Mit diesen Spitzenergebnissen schaffen es die drei Landessieger auch auf Plätze sechs und acht der Österreich- Gesamtwertung.

Falstaff Restaurantguide 2018: Die besten Restaurants der Steiermark 97 Punkte (Vier Gabeln): T.O.M Pfarrhof, 8444 St. Andrä Sabine Hoffmann 97 Punkte (Vier Gabeln): Weinbank Restaurant,

8461 Ehrenhausen - das Wirtshaus wurde mit 93 Punkten benotet Kleine Zeitung/Kanizaj 96 Punkte (Vier Gabeln): Steirerschlössl, 8740 Zeltweg Projekt Spielberg 93 Punkte (Drei Gabeln): Johanns, 8600 Bruck an der Mur Gernot Eder 93 Punkte (Drei Gabeln): Steirereck Wirtshaus am Pogusch, 8625 Turnau Martina Pachernegg 92 Punkte (Drei Gabeln): Didi Dorner im "Magnolia", 8010 Graz Kleine Zeitung/Kanizaj 92 Punkte (Drei Gabeln): Saziani Stub’n, 8345 Straden Jürgen Fuchs 92 Punkte (Drei Gabeln): Steira Wirt, 8343 Trautmannsdorf Sabine Hoffmann 91 Punkte (Drei Gabeln): Der Luis - Posthotel Thaller, 8184 Anger posthotel-thaller.at 91 Punkte (Drei Gabeln): Liepert’s Kulinarium, 8463 Leutschach Alexander Koch 91 Punkte (Drei Gabeln): Schlosstaverne, 8740 Zeltweg Bettina Oberrainer 90 Punkte (Drei Gabeln): Kehlberghof, 8054 Graz Sabine Hoffmann/ Kleine Zeitung 90 Punkte (Drei Gabeln): Edler’s Landhaus Oswald, 8522 Groß St. Florian Landhaus Edler/Werner Krug 90 Punkte (Drei Gabeln): philipp im Seewirt, 8864 Turracher Höhe philippdasrestaurant.com 1/14

Unter den Top Ten der besten Neueinsteiger österreichweit findet sich Didi Dorner nach seinen Umzug ins "Magnolia" auf Platz 1 (den er sich mit "Ess:enz" in Leogang teilt), der südsteirische "Kogel 3" von Beatrix und Oliver Drennig schaffte auf Anhieb 87 Punkte und ist somit siebtbeste Neueröffnung Österreichs letztes Jahr.

Zu den Wertungen für Kärnten geht es hier.

Die Gesamtwertung

In der Gesamtwertung liegen das "Landhaus Bacher" in Mautern, die Brüder "Obauer" in Werfen und die "Griggeler Stuba" in Lech bei 99 Punkten. Knapp dahinter folgen Simon Taxacher in Kirchberg, die "Paznauner Stube" in Ischgl, das "Ikarus Hangar-7" in Salzburg, "Döllerer" in Golling, das "Saag" am Wörthersee, sowie "Mraz & Sohn" und "Silvio Nickol" in Wien mit 98 Punkten.

"Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann wurde als bester internationaler Botschafter ausgezeichnet, das von ihm betreute Restaurant "Ikarus" wurde heuer mit 98 Punkten und vier Gabeln ausgezeichnet. Die Familie Kolarik, Betreiber des "Schweizerhauses" wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, zum Gastronomen des Jahres wurde diesmal Peter Friese gekürt, der Wirt einer weiteren Wiener Institution: "Zum Schwarzen Kameel". Für das beste Service des Jahres wurde die schwarze Brigade des "Restaurant Eckel" in Wien Döbling ausgezeichnet: Gerhard und Markus Föderler sowie Leopold Ebner. Den Preis für das beste Wiener Beisl erhielt diesmal der "Grünauer" im siebenten Wiener Gemeindebezirk. Der Preis für das beste Hotelrestaurant ging an den "Schlossstern" im Schlosshotel Velden am Wörthersee. Über die Eröffnung des Jahres darf sich die Familie Madreiter mit dem Restaurant "Ess:enz" im "Puradies"

in Leogang freuen und Sindy Kretschmar wurde für ihre Performance im Restaurant "Dstrikt" im Hotel Ritz Carlton Vienna als beste Sommelière ausgezeichnet.

Ab sofort im Handel

Ab sofort ist der Falstaff Restaurantguide im Buch- und Zeitschriftenhandel und online unter falstaff.at/guides zum Preis von 9,90 Euro erhältlich. Alle Bewertungen sind auch in der kostenlosen Falstaff Restaurantguide-App nachzulesen.