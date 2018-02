Facebook

Fastensuppen-Essen in Leibnitz © Barbic

Landesweit führt die Katholische Frauenbewegung (kfb) in der Fastenzeit ein „Suppenessen“ durch. So auch die Gruppe in Leibnitz mit ihrer Leiterin Anna Reiter. Gleich drei gesponserte Suppen standen zur Auswahl, und gegen eine Spende für von Bürgerkrieg bedrängte Frauen in Kolumbien durfte fleißig zugelangt werden.