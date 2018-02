Mehr als 91 Fahrzeugbergungen in der Steiermark binnen 24 Stunden. Bei Wildon überschlug sich in den Morgenstunden ein Pkw.

Überschlag auf der B67 bei Wildon © FF Wildon

Auch wenn der Schneefall am Samstag in der Steiermark merklich nachgelassen hat, so herrschen vor allem im Süden und Südwesten des Landes teilweise winterliche Straßenverhältnisse. Dazu sinken die Temperaturen, die Fahrbahnen präsentieren sich oftmals glatt und rutschig.

Noch immer müssen daher die Feuerwehren zu vielen Fahrzeugbergungen ausrücken. So überschlug sich kurz nach 7 Uhr ein Pkw auf der leicht angezuckerten B67 zwischen Lebring und Wildon. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer aus dem Bezirk Leibnitz kam laut Feuerwehr Wildon unverletzt davon.

In Eibiswald musste die Feuerwehr am Freitagabend ausrücken, um einen Schneepflug zu "befreien". Der Traktor mit Schneeschild war bei einem Einsatz in Stammeregg stecken geblieben, nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Auf der B 69 bei Mureck und Lichendorf musste die Feuerwehr nach dem Tankwagenunfall von Freitag erneut zur Unfallstelle ausrücken, um letzte Aufräum- bzw. Aufsaugarbeiten durchzuführen.

Insgesamt hatten die steirischen Feuerwehren in den letzten 24 Stunden mehr als 91 Fahrzeugbergungen zu absolvieren.

Abseits von Schnee und Eis mussten den Feuerwehren auch zu zahlreichen Autobränden ausrücken. >>Mehr dazu lesen Sie hier<<

