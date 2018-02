Facebook

Züchterin Gertrude Strohmaier mit ihren Sulmtalern © Alexandra Kofler

Über Jahrhunderte hinweg genoss das steirische Geflügel einen hervorragenden Ruf. Man schätzte das Steirerhuhn wegen seiner Fleischqualität und Legeleistung. Allen voran erfreute der Kapaun, ein kastrierter und gemästeter Hahn, die Gaumen zahlreicher Feinschmecker. Fürsten, Könige und Kaiser in ganz Europa ließen sich die Spezialitäten aus der grünen Mark nicht entgehen. Sogar bei der Krönungsfeier von Kaiser Napoleon im Jahre 1804 durften sie nicht fehlen. Der Kapaunplatz in Graz erinnert heute noch an jene Zeit. Dort hatten die Geflügelhändler ihren Standort.

Die Hühnerzucht war Mitte des 19. Jahrhunderts ein wichtiger landwirtschaftlicher Zweig in der Süd-, West- und Südoststeiermark. Man exportierte jährlich rund 20.000 Tiere in die Kronländer der Habsburgermonarchie. Das Sulmtal war das bekannteste Zuchtgebiet der damaligen Zeit. Die Hühner aus der Region erzielten dreimal höhere Preise als herkömmliches Geflügel. Schließlich erhoffte man sich von der Einfuhr und Kreuzung mit fremden Hühnerrassen noch mehr Ertrag.

Die industrielle Geflügelzucht war auf dem Vormarsch. Am Sparkassenplatz in Leibnitz befand sich eine der ersten steirischen Geflügel-Mastanstalten. Der sogenannte „Hendlkaiser“ Friedrich Pogatschnigg warb für seine Produkte sogar mit einer eigenen Postkarte.

Zahlreiche Züchtungsversuche

Die Kreuzungen verdrängten langsam die ursprünglichen Merkmale des Steirerhuhns. Legeleistung und Fleischqualität verschlechterten sich. Das einst so gefragte Geflügel drohte in seiner Eigenart ganz zu verschwinden. Mehreren engagierten Züchtern ist es zu verdanken, dass es nicht so weit kam. Allen voran setzte sich um 1900 Armin Arbeiter, der Vizepräsident des Ersten Steiermärkischen Geflügelzuchtvereins, dafür ein. In jahrelanger Arbeit gelang ihm die Reinzüchtung des Steirerhuhns. Dazu benutzte er einen Hühnerschlag aus dem Gebirge und einen aus dem Sulmtal. Der leichtere erhielt den Namen Altsteirer, den schwereren nannte er Sulmtaler. So wurde das Sulmtaler Huhn erschaffen.

Eine Werbepostkarte der Firma Pogatschnigg Foto © K.K.

Auf zahlreichen Geflügelausstellungen fand es höchste Anerkennung. Das Sulmtaler verbreitete sich rasch. Für die Bevölkerung wurde das fleischreiche Huhn zu einer wichtigen Versorgungs- und Einnahmequelle. Im Ausland stieß die Schöpfung von Armin Arbeiter ebenfalls auf reges Interesse. Er verfasste mehrere Handbücher mit Anleitungen für die Zucht. Ein verbindlicher Standard sollte als Vorgabe für Züchter dienen.

Doch bereits während des Ersten Weltkriegs ging der Bestand drastisch zurück. Nach dem Tod von Armin Arbeiter im Jahr 1917 war das Sulmtaler erneut bedroht. Ab 1925 nahm sich der Züchter Franz Koschar seinem Erhalt an. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Sulmtaler Huhn in der Zuchtanstalt Dornegg bei Graz. 1957 wurde diese allerdings geschlossen.

In der Nachkriegszeit waren die Sulmtaler noch auf manchen Höfen zu finden, doch die Rasse und ihr Potenzial waren weitgehend in Vergessenheit geraten. Nach einer kurzen Wiederbelebung in den 1980er Jahren kam es erst vor wenigen Jahren zu einer neuerlichen Rückbesinnung.

Naturkräuter-Kapaun

In Fantsch bei St. Andrä Höch hat sich die Familie Strohmaier (Tel. 0664-431 46 86) dem kulinarischen Wappentier der Region angenommen. Ihr Aushängeschild ist der „Erste Steirische Naturkräuter-Kapaun“. Hier müssen die Sulmtaler Hähne endlich keine schmerzhafte Kastration erleiden, die außerdem in Österreich verboten ist. Gemeinsam mit Tierarzt Heinz Strahl hat man eine Methode gefunden, mit Kräuterfutter denselben Effekt zu erzielen. Eine sensationelle Entdeckung und ein weiterer Meilenstein der traditionsreichen Geschichte des Sulmtaler Huhns.