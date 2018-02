Schildhof-Lift Ratschendorf: Semesterferien Do, Sa und So 13 bis 17 Uhr. Freitag 13 bis 21 Uhr. Nach den Semesterferien: Mi bis Fr 18 bis 21 Uhr, Sa/So 13 bis 17 Uhr.

Murecker Skiberg: täglich 14 bis 17 Uhr - solange es die Schneeverhältnisse erlauben.

Markt Hartmannsdorf: Der Reitgrabenlift ist in den Semesterferien täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Info: www.schilift.net