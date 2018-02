Facebook

Jeannine Rossi präsentiert ihre eigene Single © Perfekt Promotion

Einst bei DSDS-Superstar, jetzt steht Jeannine Rossi davor, sich als Künstlerin mit eigener Authentizität zu etablieren. Vom mediengehypten Pop-Sternchen avanciert sie nun zur

ernstzunehmenden Interpretin mit eigener Meinung und Stil.

Nach einer kurzen kreativen Pause ist Ross zurück und geht mit neuen, zukunftsweisenden Projekten und neuem Team stärker denn je an den Start. Der Startschuss dazu fällt mit der Debüt-Single „Rotes Feuer“. Ein musikalisches, tanzbares, ehrliches und

überzeugendes Feuerwerk - ist die Sängerin überzeugt.

Pünktlich zur Single-Veröffentlichung darf sich Jeannine Rossi auch gleich über den ersten TV-Erfolg des Songs und über die Einladung des ORF in die österreichweite Show „Guten Morgen Österreich“ am 1. März ab 6 Uhr freuen. In drei Live-Einstiegen werden die Zuschauer jede Menge interessante Dinge über die lebensfrohe Steirerin erfahren und natürlich zum ersten Mal in den Genuss der Debüt-Single kommen.