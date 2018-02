Überraschung in Wagna: Die seit Jahrzehnten erfolgreiche deutsche Musikerin Nena gastiert am 4. Juli im Römerdorf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Die deutsche Kultsängerin Nena, seit Jahrzehnten im Geschäft, kommt im Zuge ihrer Nichts-versäumt-Tour in die Steiermark. Jetzt wurden die Tourdaten fixiert und über den Sommer hinaus verlängert. Am 4. Juli tritt die Popmusikerin im Römerdorf in Wagna auf, bevor sie am 14. August einen Halt im Kapfenberger Freibadgelände macht.

Mit dieser Tour zelebriert Nena ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Die Nichts-versäumt-Tour macht im Frühjahr 2018 Station in 27 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, ehe sie über den Sommer hinaus erweitert wird und damit auch Kapfenberg beehrt.