NMS-Schüler aus Gnas und Mureck tauchten in der Sporthalle Gnas in die Welt der Lehrberufe ein und fertigten selber Werkstücke an.

Wolfgang Prosen führt die beiden Murecker NMS-Schüler Nikola (l.) und Lukas (r.) in die Arbeit des Pflasterns ein © Helmut Steiner

Neun Stationen sind in der Sporthalle Gnas aufgebaut – die zehnte befindet sich direkt neben dem Eingang. An jeder Station wird für 78 Schüler der dritten Klassen der Neuen Mittelschulen Gnas und Mureck ein Beruf präsentiert – von sieben Unternehmen aus der Region und drei Experten. „Kreative Lehrlingswelten“ nennt sich die Präsentation. Dass die Schüler selber Hand anlegen und ein Werkstück anfertigen, ist das Besondere des Projekts. „Mit der Hand den Beruf begreifen, das ist die Idee“, erläutert Projektleiterin Erika Reisenegger. Wörtlich und im übertragenen Sinn.

Vorsicht auf die Finger

An der Station des Malerbetriebs Rauch werden Rigips-Platten abgeklebt und die freibleibenden Flächen dann händisch bemalt. Daneben wird fleißig getackert. Unter Anleitung des Tapezierers Gerhard Reiter entsteht ein Sitzpolster. An der nächsten Station mahnt Firmenchef Franz Kaufmann zur Vorsicht an der Fräse, wo gerade ein Holzwürfel bearbeitet wird: „Immer nur so nehmen – sonst haben wir ein Problem.“ Mit den Fingern.

Auf die Finger muss man auch an der Außenstation beim Pflastern aufpassen. Ein Kiesbett ist vorbereitet. Ehe es an die Arbeit geht, stellt Geschäftsführer Wolfgang Prosen die Steinarten vor. Da sind richtig schwere Brocken dabei. 16 Kilo wiegt ein großer Pflasterstein. Manche haben sehr spezielle Eigenschaften, wie Carrara-Marmor. „Wird der geschnitten, stinkt es ziemlich“, erzählt Prosen. Geld spielt natürlich eine Rolle bei der Berufswahl. Da liegt die Frage auf der Hand, wie viel man verdient. „Kommt drauf an, wie gut und wie schnell man ist“, antwortet Prosen. Für Spitzenleute können es 3000 Euro sein. Nikola und Lukas aus der 3a der NMS Mureck wagen sich als erste ins Kiesbett zum Pflastern. „Die schöne Seite nach oben“, leitet Prosen an.

Geschickte Hände

Ein geschicktes Händchen ist beim Palatschinken schupfen an der Station der Landesberufsschule Bad Gleichenberg gefragt. Manche Schüler können das ganz gut. Geschicklichkeit ist auch bei Zuckerbäcker Toni Rittich kein Nachteil. Marzipanherzen für den Muttertag werden dort gestaltet. Für Marlena, Schülerin der NMS Gnas, war das nicht schwierig: „Meine Mama macht oft Torten. Daher kann ich das.“ Eine Berufsvorstellung hat sie schon: „Ich will in eine Tourismusschule, Koch, Kellner lernen und dann vielleicht auf ein Schiff.“

So weit sind andere noch nicht. Orientierungshilfe zu geben, ist daher das Ziel. Auch Erstkontakte mit potenziellen Lehrlingen will das Projekt anbahnen. Gerade in Mangelberufen – wie Pflasterer. „Ein Guten habe ich schon gesehen“, verrät Prosen. Ein vielversprechender Anfang.

