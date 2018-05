Facebook

Am Montag am Morgen gegen 7. 40 Uhr war eine 21-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gerade auf der B 66 in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs, als es zu einem Unfall kam. In Bad Gleichenberg wollte sie einem Hasen ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker auf den Rädern zu stehen.