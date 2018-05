Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus diesem Pkw musste die verletzte Frau gerettet werden. © FF Kirchberg

Am Montagabend kam es auf einer Gemeindestraße auf dem Reithberg (Gemeinde Kirchberg an der Raab ) zu einem Verkehrsunfall. Ein älteres Ehepaar, der Mann saß am Steuer, war - vermutlich geblendet von der tief stehenden Sonnen - mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet.