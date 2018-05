Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

St. Peter am Ottersbach

Gemeinsam arbeiten die Mitglieder der Landjugend St. Peter am Ottersbach am Maibaum © Theresa Niederl

Leise Steirermusik tönt aus den Boxen eines Radios, während die Mitglieder der Landjugend St. Peter am Ottersbach an ihrem Maibaum arbeiten. Stück für Stück wird die zentimeterdicke Rinde vom Stamm entfernt und der 32 Meter Koloss mit Mustern versehen.

Bevor das Schnitzen überhaupt beginnen kann, wird jedes Jahr ein „Maibaumbeauftragter“ bestimmt, der den Baum aussuchen darf. Dieses Jahr war Benjamin Haiden dafür verantwortlich und er schaute natürlich als Erstes auf die Höhe des Baums. Das Ziel der Truppe sind immer 30 bis 40 Meter. Lukas Miehs, Obmann der Gruppe, meint dazu lachend: „Die Länge hat vermutlich auch ein bisschen mit unserem Ego zu tun.“

Nach dem Aussuchen und Fällen geht es an den Transport. Mit dem Traktor wird der Koloss aus dem Wald abtransportiert, Kurven und Kreuzungen sind teils schwierig zu nehmen.