Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Im Zuge der Eröffnung des Veranstlatungs- und Kulturzentrums in Eichkögl wurde bekannt, dass Bürgermeister Johann Einsinger sein Amt niederlegt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Johann Einsinger (Mitte) mit Nachfolger Heinz Konrad (2.v.l.) und Gästen der Eröffnungsfeier des Kulturzentrums © Johann Schleich

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde wurde nun das Veranstaltungs- und Kulturzentrum in Eichkögl eröffnet. In diesem Rahmen gab Bürgermeister Johann Einsinger auch bekannt, dass er mit Ende April sein Amt als Ortschef zurücklegt. Und so war es gestern sein letzter Sprechtag als Bürgermeister. „Es ist die Luft draußen. Ich kann die Energie nicht mehr aufbringen“, sagt Einsinger, der seinen Rücktritt auf gesundheitliche Gründe zurückführt.