In Kirchbach geriet am Montagvormittag ein Pkw in Brand. 13 Feuerwehrkräfte rückten aus, um das Feuer zu löschen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein technischer Defekt dürfte den Brand ausgelöst haben © René Michael Patschok, FF Kirchbach

Am Montag am Vormittag geriet in Kirchbach-Zerlach (Bezirk Südoststeiermark) ein abgestellter Kombi in Brand, wodurch ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe entstand.

Gegen 9.45 Uhr stellte ein 64-jähriger Südoststeirer den Pkw seines Sohnes auf einem Parkplatz ab und verließ die Örtlichkeit. Plötzlich brach im Bereich des Motorraumes ein Brand aus. Anrainer bemerkten den Brand und verständigten die Einsatzkräfte.

Totalschaden

Die Feuerwehr Kirchbach rückte mit insgesamt 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Laut ersten Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.