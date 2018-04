Badenixen, aufgepasst!Jetzt starten die Freibäder in die Saison

Freibäder und Badeseen der Region starten dieser Tage in die heurige Badesaison. Was ist neu? Was wird geboten? Ein Überblick.

Jetzt werden die Rutschen in den Freibädern wieder erobert © Tanja Unterweger

Hartgesottene haben ihn bereits gewagt: den Sprung ins erfrischende Wasser des Liebmannsees in Bad Radkersburg. Gestern hat Familie Liebmann die Badesaison offiziell eröffnet.



Dienstag, der 1. Mai, ist dann der Stichtag für Baderatten: Dann öffnen quer durch die Region die Freibäder ihre Pforten. Los geht’s am 1. Mai in Feldbach, wo zusätzlich zu einer 50-Meter-Rutsche auch ganz neue Sanitäranlagen warten. Die Winterpause geht am 1. Mai auch im Seebad Riegersburg zu Ende, das unter anderem mit Kletterwand und Sprungturm lockt. Auf schönes Wetter hofft man am 1. Mai auch im Freibad Jennersdorf – dann können Rutsche, Volleyballplatz und Sprungturm wieder zum Einsatz kommen. Wenn die Sonne scheint, darf man mit Beginn des Wonnemonats auch ins Seerosenbad Kirchberg/R. eintauchen. „Sonst geht’s erst am 6. Mai los“, sagt Bademeister Karl Pollhammer.

Alter Charme und viel Neues

Je nach Witterung werden am 10. Mai die Drehkreuze zum Freibad Gnas und der großen Grünfläche wieder in Bewegung sein. Wer noch einmal den „alten Charme“ des Freibads Tieschen genießen will, der hat ab Mitte Mai die Gelegenheit dazu. „Ende September wird das Freibad um etwa 1,7 Millionen Euro saniert“, so Ortschef Martin Weber. Mit einigen Neuerungen, wie einem generalsanierten Tennisplatz und einer Trendsportanlage, wartet zu Pfingsten das Freibad Mettersdorf am Saßbach auf. Dass nicht alles neu ist, unterstreicht Bademeister Harald Schantl mit einem Lachen: „Der Bademeister ist seit 16 Jahren der gleiche.“ Ein bisschen müssen sich Badenixen im Rosenbad Fehring gedulden: zum Start der Sommerferien wird die neue, kinderfreundliche Doppelrutsche eingeweiht. Das Bad öffnet am Muttertag – bei freiem Eintritt.

Aber der Bademeister ist seit 16 Jahren der gleiche. Harald Schantl, Bademeister

Eröffnungen rund um den Muttertag

Um den Muttertag starten auch die Freibäder Bad Gleichenberg, St. Peter/O., Kirchbach und Mureck in die Badesaison. Attraktionen wie Trampolin und Rutsche machen Letzteres zum „Erlebnisbad“. Ein neues Restaurant wartet im Freibad St. Stefan/R., das am 19. Mai in die Saison startet. Eine „gut geführte Kantine“ soll dann auch ins Freibad Paldau locken, so Bürgermeister Karl Konrad.



Ein paar ganz Mutige haben bereits den Sprung in den Röcksee (Gemeinde Mureck) gewagt – Mitte Mai geht’s offiziell los. Ein Hinweis: Für Hunde gilt Leinenpflicht und Badeverbot. Mit einem Familientag startet das Naturschwimmbad Jagerberg am 26. Mai in die Saison. Das Bad wird jetzt von neuen Pächtern geführt. Mit 25 Grad lockt bereits das Sportbecken der Parktherme Bad Radkersburg, wo es neue Attraktionen im Kinderbereich gibt.

