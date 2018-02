Facebook

Die winterlichen Bedingungen hielten die Feuerwehren auf Trab © Fotolia

Wegen der winterlichen Bedingungen auf den Straßen mussten Dienstagfrüh zahlreiche Feuerwehren des Bereiches Feldbach zu Bergeeinsätzen ausrücken. So etwa auf die L 201 in Rohr an der Raab: Ein Pkw-Lenker, der gerade Richtung Felbach auf dem Weg zur Arbeit war, geriet ins Schleudern und landete in einem Acker neben der Straße. Das Fahrzeug wurde mittels Seidlwinde wieder auf die Straße gezogen, wie Feuerwehrkommandat Ewald Zeitfogel berichtet. Die Feuerwehr Rohr war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann im Einsatz, der Lenker war unverletzt geblieben.