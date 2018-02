In Feldbach legte die Arbeiterkammer den Grundstein für den Bau eines neuen Servicezentrums. Eröffnet werden soll das neue Gebäude im Oktober dieses Jahres.

Grundsteinlegung in Feldbach

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AK-Direktor Wolfgang Bartosch, AK-Außenstellenleiter Harald Bachmaier, AK-Präsident Josef Pesserl und ÖGB- Regionalsekretär Reinhard Puffer (v.l.) mit der Zeitkapsel © AK Stmk/Graf

Das Volkshaus der AK in der Feldbacher Ringstraße mit den Büros und Veranstaltungsräumen war in die Jahre gekommen. Die Substanz war desolat, eine Sanierung nicht möglich. Deshalb investiert die Arbeiterkammer nun mehr als vier Millionen Euro und errichtet für ihre Mitglieder eine neue Außenstelle, die als Niedrigenergiehaus ausgeführt wird und einen multifunktionalen Veranstaltungssaal beherbergt. Eröffnet werden soll das Haus am 20. Oktober dieses Jahres.