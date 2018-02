Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© RTL D / Morris Mac Matzen

Die Koch-Bewerbe werden immer härter: Ab Ende März lässt der deutsche Privatsender VOX (wo ja gerade erst Konstantin Filippou in „Kitchen Impossible“ gegen Tim Mälzer ankochte) Top-Köche die Messer wetzen. Im „Knife Fight Club“ steigen je zwei Köche vor Publikum und Jury (Mälzer und Tim Raue) in den Ring: Es gilt, in 60 Minuten drei Zutaten zu verarbeiten. Als Erster stellt sich dabei am 22. März der oststeirische Spitzenkoch Richard Rauch der Aufgabe. Sein Gegner: der ghanaisch-deutsche Sternekoch Anthony Sarpong, die Zutaten: Truthahn, Kaffee - und Geoduck alias „Penismuschel“ (bitte selbst nachgoogeln, warum das so heißt).

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.