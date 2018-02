Zu Hause war Gerhard Strohmaier oft so aggressiv, dass die Polizei eingreifen musste. Doch diese Bluttat hatte ihm niemand zugetraut.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

Nach der Bluttat am Samstag in St. Stefan im Rosental, bei der ein Oststeirer seine beiden Geschwister getötet und seine Mutter schwer verletzt hat, ist die 75-Jährige nach wie vor in Lebensgefahr.