Bluttat in St. Stefan/R.Motiv bleibt vorerst weiter ein Rätsel

Obduktion der Leichen hat begonnen. Zu Hause war Gerhard Strohmaier oft so aggressiv, dass die Polizei eingreifen musste. Doch diese Bluttat hatte ihm niemand zugetraut.

Bluttat in St. Stefan/R.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Nach der Bluttat am Samstag in St. Stefan im Rosental, bei der ein Oststeirer seine beiden Geschwister getötet und seine Mutter schwer verletzt hat, ist die 75-Jährige nach wie vor in Lebensgefahr. Ob und wann sie von der Polizei befragt werden kann, ist derzeit noch unklar. Daher bleibt das Motiv für die Tat vorerst noch im Dunkeln.