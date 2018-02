Facebook

Bürgermeister Werner Grassl ist für die "Übersiedlung" in den Bezirk Leibnitz © Siuka

Eigentlich ist die Bezirksreform in der Steiermark abgeschlossen. Die Gemeindestrukturreform auch. In Murfeld aber, einer kleinen Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark an der Grenze zu Leibnitz, brodelt es noch immer. Und zwar so heftig, dass jetzt die Bürger darüber befragt werden, ob Murfeld aufgelöst und auf zwei Nachbargemeinden im Bezirk Leibnitz aufgeteilt wird oder eigenständig im Bezirk Südoststeiermark verbleiben soll.

Der Gemeinderat arbeitet seit der Gemeinderatswahl 2015 an dem Wechsel nach Leibnitz. Doch damit ist die Bürgerinitiative „Rettet Murfeld“ nicht einverstanden und setzte eine Volksbefragung durch. Diese ist für 11. März angesetzt.

