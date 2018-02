Bluttat in St. Stefan"Es hätte ja sein können, dass er auf mich losgeht"

Facebook

Großeinsatz in St. Stefan im Rosental © Breitegger

Erst vor drei Wochen wurde Gerhard Strohmaier (51) aus der Psychiatrie entlassen. Am Samstag Nachmittag griff er zu einem Hackbeil und schlug auf seine Mutter Aloisia (75) und seine Geschwister Christa (56) und Franz (52) ein. Danach erhängte er sich in einer Scheune. Nur seine Mutter überlebte schwer verletzt.

Stunden nach der Tat stehen zwei Männer hinter der Polizeiabsperrung und beobachten das Geschehen. Sie sind fassungslos, können nicht begreifen, was auf dem Bauernhof in Dollrath, Gemeinde St. Stefan im Rosental, passiert ist.

