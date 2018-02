Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hans Breitegger

Nach einer Familientragödie mit insgesamt drei Toten und einer Schwerverletzten in Dollrath in der Gemeinde St. Stefan im Rosental gab es Samstagnachmittag in der Südoststeiermark einen Polizeigroßeinsatz mit der Spezialeinheit Cobra und Hubschraubern.