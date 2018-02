Facebook

Die Familie Kink © Bäbler

Als im April 1912 die RMS Titanic, das größte Passagierschiff der Welt, aus dem Hafen von Southampton auslief war auch eine steirische Familie an Bord. Ihr Schicksal ist eines von vielen, das der Deutsche Titanic Verein seit 20 Jahren aufarbeitet.

Anton Kink wurde am 7. März 1883 in Feldbach geboren. Als 23-Jähriger zog es ihn in die Schweiz, wo er als Lagerhalter arbeitete und Luise Hermann aus Enzberg in Deutschland heiratete – im selben Jahr bekamen die beiden Tochter Luise.

Die kleine Familie machte sich zusammen mit Kinks Geschwistern Maria und Vinzenz am 8. April 1912 auf den Weg in die englische Hafenstadt Southampton, wo die Titanic festgemacht hatte. Vor sich hatte die Familie ein Abenteuer, denn nach der Atlantiküberfahrt als Dritte-Klasse-Passagiere wollte sie über New York weiter nach Milwaukee. Wie abenteuerlich ihre Reise tatsächlich werden sollte, ahnten sie freilich nicht. Niemand hatte es geahnt, denn die Titanic galt als unsinkbar.

Dritte-Klasse-Passagiere

Für die damals enorme Summe von 340 Schweizer Franken pro Erwachsenen und 100 Franken für das Kind bekamen Anton und sein Bruder Vinzenz einen Platz in einer Kabine mit sechs Kojen auf dem G-Deck im vorderen Bereich des Schiffes. Die Frauen und das Kind wurden am hinteren Ende des Schiffes untergebracht.

Am 14. April, kurz vor Mitternacht, wachten Anton und Vinzenz durch ein Rumpeln, welches das Schiff durchdrang, auf. Imre Karasconyi vom Deutschen Titanic Verein schildert was danach passierte: „Die beiden rannten auf das vordere offene Promenadendeck der Dritten Klasse. Sie sahen Eis, das von einem Eisberg auf das Deck fiel.“ Offenbar hatte die Titanic diesen Berg gerammt. Sehr schnell dürften die beiden den Ernst der Lage erkannt haben, denn sie eilten zurück und kleideten sich warm an. Anton lief zur Kabine der weiblichen Familienmitglieder, im jetzt einsetzenden Tumult erreichten Anton, Luise und ihre Tochter das Bootsdeck, auf dem sich die Rettungsboote befanden. In dem Chaos verloren sie aber Maria und Vinzenz aus den Augen – sie sollten sie nie mehr zu Gesicht bekommen.

Fast wäre es noch dramatischer gekommen. Denn Frau und Tochter durften zwar in das Rettungsboot 2 auf der Backbordseite, Anton wurde aber der Zutritt verwehrt. Als das nicht voll besetzte Boot abgefiert wurde, schrien die beiden vor Verzweiflung und Anton sprang kurzerhand mehrere Meter tief in das Boot und durfte bei seiner Familie bleiben. „Er war einer der wenigen männlichen Dritte Klasse Passagiere, der den Untergang der Titanic überlebte“, so Karasconyi.

Als das Rettungsboot in den frühen Morgenstunden von der Carpathia, die auf dem Weg ins Mittelmeer war, aufgenommen wurde, hatte die Familie alles verloren, außer ein paar Schweizer Zigaretten. Von den 2.200 Passagieren verloren 1.514 ihr Leben.

In New York angekommen schickte ein Onkel von Anton der Familie Geld, später wurden sie von der Schweizerischen Botschaft mit 2.217 Schweizer Franken entschädigt. Die von Anton Kink unterschriebene Quittung befindet sich heute im österreichischen Staatsarchiv.

Das weitere Schicksal der Familie war wechselhaft. Luise und Anton bauten eine Farm auf, ließen sich aber scheiden. Anton zog nach Graz, gründete eine neue Familie, wanderte mit dieser nach Brasilien aus und kehrte wieder nach Graz zurück wo er 1959 starb und am Zentralfriedhof beigesetzt wurde.

Ähnliche Schicksale werden am 21. April 2018 diskutiert – dann nämlich findet das erste Treffen des Deutschen Titanic Vereins in Graz statt. Interessierte können sich unter i.karacsonyi@titanicverein.at anmelden.

