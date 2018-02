Facebook

Müllraum in Jennersdorf stand in Vollbrand © Stadtfeuerwehr Jennersdorf

Eine Frau, die mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war, bemerkte am Mittwochabend gegen 19 Uhr, dass der Lager- und Müllraum eines Wohnkomplexes in Jennersdorf in Flammen stand. Sie verständigte die Feuerwehr. Der rund 20 Quadratmeter große, in der Anlage freistehende Raum, war versperrt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jennersdorf brachen die Tür auf und konnten den Brand binnen einer halben Stunde löschen.

Die Ursache ist nicht bekannt. Brandermittler des Landeskriminalamtes sind mit den Erhebungen beschäftigt. Neben den Mülltonnen befanden sich noch drei Fahrräder und Möbel in dem Raum, die durch das Feuer komplett zerstört wurden. Verletzt wurde niemand. Müllraum brannte: Ursache ungeklärt Stadtfeuerwehr Jennersdorf Stadtfeuerwehr Jennersdorf Stadtfeuerwehr Jennersdorf Stadtfeuerwehr Jennersdorf 1/4