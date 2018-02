In Reit (Gemeinde Paldau) ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der L201 ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Frauen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die beiden Frauen und das Kleinkind wurden von der Rettung zur Beobachtung ins LKH Feldbach gebracht. © FF Rohr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der L201 im Bereich Reith. Ein 31-jährige Südoststeirerin war mit ihrem Pkw auf der L246 aus Richtung Paldau kommend unterwegs. Im Auto der Frau befand sich auf der Rückbank auch deren zweijähriger Sohn. An der Kreuzung mit der L201 wollte die 31-Jährige nach links in Richtung Kirchberg an der Raab abbiegen.