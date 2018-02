Facebook

Wohl wegen Straßenglätte war der Pkw ins Schleudern geraten © FF Berndorf

In der Nacht auf Mittwoch um kurz nach Mitternacht heulte in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) die Sirene. Drei Burschen waren mit auf dem Weg von Paldau nach Oberstorcha, als ihr Pkw in einer Kurve nahe des Abfallsammelzentrums ins Schleudern geriet. Der Wagen kam von der Straße ab und rutschte seitlich in den tiefen Straßengraben.

Insassen blieben unverletzt

Zehn Kameraden der Feuerwehr Berndorf rückten unter der Einsatzleitung von Kommandant Patrick Kaufmann aus, um das Fahrzeug zu bergen. Das gelang den "Florianis" mithilfe einer Abschleppkette. "Die Burschen waren aufgeregt, aber der Unfall ist zum Glück glimpflich ausgegangen", schildert Kaufmann. Das Trio blieb nämlich ersten Informationen zufolge unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

