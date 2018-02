Seit den Nachtstunden schneit es in der Region. Ein Ende der Schneefälle ist erst am Freitag in Sicht. Bis dahin sollen in der Südoststeiermark noch einmal rund zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen.

Auch Feldbach liegt unter einer Schneedecke. Und die wächst bis Freitag noch weiter an. © Thomas Plauder

Seit den Nachtstunden schneit es in der Südoststeiermark wieder - teils auch intensiver. Eine Tatsache, die auch auf den Straßen im Bezirk erneut zu einigen Unfällen führte. Heute bleibt es laut Albert Sudy, Meteorologe an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz im Bezirk den ganzen Tag winterlich. "Und auch am Freitag sollte es speziell am Vormittag noch schneien. In Summe kommen in der Region noch einmal rund zehn Zentimeter Schnee zusammen." Es ist nicht der erste Schneefall in dieser Woche. Schon am vergangenen Dienstag war ja auf den Straßen der Region schneebedingt einiges los, zahlreiche Feuerwehren mussten wegen Unfällen ausrücken.

Die Schneedecke, die sich derzeit bildet wird auch einige Tage erhalten bleiben, denn nach dem Schnee kommt die große Kälte - quasi ein polarer Frosthammer. "Ab Samstag strömt von Nordosten her polare Kaltluft ein, dazu kommt ein Nordostwind, der die Kälte noch verstärken wird. Tagsüber werden die Temperaturen ab Sonntag um die minus vier Grad liegen. In der Nacht legen die Temperaturen allerdings eine gewaltige Talfahrt hin. "Tiefstwerte zwischen -10 und -14 Grad sind am Sonntag möglich", sagt Sudy, "am Montag sinken dann die Werte auf bis zu -16/17 Grad und ab Dienstag könnte aus heutiger Sicht sogar die -20 Grad-Marke geknackt werden." Damit noch nicht genug: Am Mittwoch und Donnerstag sind laut heutigen Prognosen sogar Tiefstwerte bis -22 in der Südoststeiermark möglich."

Verantwortlich dafür ist zum einen die polare Kaltluft zum anderen die Schneedecke. "Die wirkt wie ein Spiegel", erklärt Albert Sudy.

Tiefster Winter in Waltra (Gemeinde St. Anna/A.)

Fahrt durch Klausen auf der B 66

Die Skipiste in Ratschendorf hat übrigens geöffnet: Einige Wagemutige sausen bereits auf ihren Skiern den Hang hinab.

Der Schnee hat aber auch seine schönen Seiten. Die Südoststeiermark präsentiert sich derzeit als Winterwunderland. Darum zücken Sie die Handys oder die Kameras und schicken uns bitte winterliche Schnappschüsse. Wir freuen uns. Und zücken Sie ruhig auch das Maßband. Denn wir wollen wissen: Wo in der Region fällt der meiste Neuschnee? Melden können Sie sich bei uns per Email an feldred@kleinezeitung.at oder auf Facebook.

Videos: Markus Leodolter, Thomas Plauder, Helmut Steiner

