Wie die Polizei meldete, stieß an einer Eisenbahnkreuzung zur B64 eine Zuggarnitur gegen einen Pkw.

Im steirischen Bezirk Weiz hat sich Dienstagfrüh ein schwerer Unfall an einer Bahnübersetzung ereignet. Wie die Polizei meldete, stieß an einer Eisenbahnkreuzung zur B64 eine Zuggarnitur gegen einen Pkw. Derzeit ist bekannt dass mehrere Personen schwer verletzt wurden, zwei Menschen waren noch im Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskette ist bereits angelaufen, Polizei, Rettung und Feuerwehr waren nach ihrer Alarmierung am Unfallort.